إخماد حريق بمصنع ملابس جاهزة بالعبور دون خسائر في الأرواح

أخمدت قوات الحماية المدنية، حريقا اندلع بمصنع ملابس جاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى (الامتداد الشمالي) بمدينة العبور، وأسفر عن 8 إصابات باختناق تم علاجها جميعا.

وتواجد في موقع الحريق كل من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء حسام القرنشاوي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء أحمد غالب، وكيل الإدارة العامة للإطفاء، والعميد هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والعميد محمد البطوطي، مدير إدارة مرور القليوبية، والعقيد مايكل منير، رئيس شرطة جهاز تنمية العبور، والمقدم محمد عزام، رئيس وحدة مطافئ العبور، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية العبور.

السيطرة على الحريق بالكامل

وأوضح المحافظ، أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل ولا توجد خسائر بشرية والخسائر في محتويات المبنى.

والجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية للمحافظة، تلقت بلاغا بنشوب حريق في مصنع ملابس جاهزة على مساحة 3300م2 مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقد نشب الحريق بالدورين الثاني والثالث.

الدفع بعدد 16 سيارة إطفاء

وقد تم الدفع بعدد 16 سيارة إطفاء بالإضافة إلى 2 خزان استراتيجي سعة 35 طن ومنصة هيدروليك، وشهد موقع الحريق تواجدا مكثفا لسيارات الإطفاء، حيث تم السيطرة على الحريق بدعم من الإدارة العامة للحماية للمدنية، ومحافظة المنوفية والشرقية والقاهرة.

حصر الخسائر والتلفيات

وقد تم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة تعاملت بشكل سريع مع الحادث وتمت السيطرة وإطفاء الحريق.