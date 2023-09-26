«احتفال النسر» يفتح أبواب الأهلي.. هل ينضم شقيق محمود علاء للقائمة بعد احتفاله أمام الزمالك؟

جدل كبير تسبب به أحمد علاء، لاعب المقاولون العرب، شقيق مدافع الزمالك محمود علاء، بعد تسجيله هدف التعادل القاتل في مرمى الفارس الأبيض، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

شقيق محمود علاء يثير الجدل باحتفال النسر في مرمى الزمالك

واختار أحمد علاء، الاحتفال بهدفه في مرمى الزمالك، «بإشارة النسر»، الذي يضمه شعار النادي الأهلي الشهير، ليفتح بابا من الانتقادات اللاذعة، التي قد تصل لحد توقيع عقوبة على اللاعب، بعدما أكد شوقي غريب، المدير الفني لـ«ذئاب الجبل»، أن اللاعب سيعاقب في حالة إثبات احتفاله بهذه الطريقة.

هل يفتح احتفال النسر الباب أمام أحمد علاء للانتقال إلى الأهلي

ولم يكن أحمد علاء، هو اللاعب الأول الذي يحتفل على طريقة نسر الأهلي، بعد تسجيل هدفا في الزمالك، حيث سبقه العديد من النجوم الذين عادوا وارتدوا القميص الأحمر بعد أشهر قليلة من هذا الاحتفال.

البداية كانت مع أكرم توفيق، الذي قام بالاحتفال على طريقة النسر، مع زميله أحمد ياسر ريان، خلال فترة إعارتهما لفريق الجونة موسم 2018 - 2019، بعدما خطف فريقهما حينها تعادلا مثيرا أمام الزمالك بهدفين لمثلهما.

وبعد هذا الاحتفال بأشهر قليلة، عاد أكرم توفيق لارتداء قميص نادي القرن الأفريقي مجددا، ليصبح واحدا من الأعمدة الأساسية للفريق، قبل أن تضربه إصابة الرباط الصليبي مرتين متتاليتين لتبعده عن الملاعب على مدار موسمين.

الاحتفال على طريقة النسر

ولم يختلف الأمر في الموسم الذي تلاه، ولكن هذه المرة عن طريق محمد شريف، الذي كان يلعب حينها بقميص إنبي، ليحتفل على طريقة النسر أيضا، بهدفه القاتل في الدقيقة 90 بشباك الزمالك، والذي منح فريقه الفوز بهدفين لهدف.

وبعد موسم واحد من هذه المباراة، عاد محمد شريف مجددا إلى القلعة الحمراء، ليصبح مهاجم الأهلي الأول، قبل أن يرحل في الميركاتو الصيفي الماضي، في تجربة جديدة بنادي الخليج السعودي.

آخر من قام باحتفال النسر، كان صلاح محسن، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه بهدفين لهدف على الزمالك في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، والذي عاد أيضا لارتداء قميص الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الأخير.