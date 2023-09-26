وفاة الممثل الأمريكي ديفيد ماكالوم عن عمر يناهز 90 عاما

رحل الممثل التلفزيوني الأمريكي ديفيد ماكالوم، مساء أمس في مدينة نيويورك، إذ كانت الوفاة طبيعية، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، وذلك وفقا لما أعلنه نجله بيتر في بيان صحفي.

ونعى نجل الممثل ديفيد ماكالوم والده، قائلاً: «لقد كان أبًا لطيفًا ورائعًا وأكثر صبرًا ومحبة، كان دائمًا يضع الأسرة قبل الذات، كان يتطلع إلى أي فرصة للتواصل مع أحفاده، وكان لديه رابطًا فريدًا مع كل واحد منهم، غالبًا ما يمكن العثور عليه هو وحفيده الأصغر، وايت، البالغ من العمر 9 سنوات، في زاوية الغرفة في الحفلات العائلية ويجرون محادثات فلسفية عميقة»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وأضاف: «بعد عودتي من المستشفى إلى المنزل، سألت والدتي إذا كانت بخير قبل أن تنام وكانت إجابتها ببساطة: (نعم، لكنني أتمنى لو أتيحت لنا الفرصة لنتقدم في السن معًا)، تبلغ من العمر 79 عامًا، وأبي يبلغ من العمر 90 عامًا، والصدق في تلك المشاعر يُظهر مدى حيوية علاقتهما الجميلة وحياتهما اليومية، وبطريقة ما، حتى في سن التسعين، لم يكبر أبي أبدًا».

من هو ديفيد ماكالوم؟

وقدم الممثل الراحل ديفيد ديفيد ماكالوم عددًا من الشخصيات البارزة التي تفاعل معها الجمهور منها شخصيو «إيليا كورياكين» إلى جانب «نابليون سولو» الذي لعب دوره روبرت فون في دراما التجسس الناجحة في الستينيات «The Man From U.N.C.L.E»، كما قام بأداء دور طبيب علم الأمراض الدكتور دونالد داكي مالارد في المسلسل الأعلى تقييمًا «NCIS».