كيف تحصل على شقق الإسكان الاجتماعي؟.. 25 ألف وحدة جاهزة للطرح

أعلنت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح 25 ألف شقة سكنية في الربع الأخير من العام الحالي 2023، لتلبية احتياجات المواطنين المتقدمين للحصول على شقق ولم يحالفهم التوفيق، من خلال إرسال رسائل هاتفية إليهم بعد أسبوعين من الآن، ثم يُتاح الطرح التكميلي للمواطنين الآخرين.

وأضافت عبدالحميد لـ«الوطن»، أنّ الصندوق يعمل من أجل توفير الوحدات السكنية للمصريين، مؤكدة وجود ثقة كبيرة بين صندوق الإسكان الاجتماعي وجموع المواطنين المصريين في الحصول على وحدات سكنية.

شروط الحصول على وحدة سكنية

وترصد السطور التالية، شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، كما يلي.

- أن يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.

- أن يكون دخل المواطن المتقدم لا يزيد عن 6 آلاف جنيه وهو أعزب.

- أن يكون دخل المواطن المتقدم لا يزيد عن 8 آلاف جنيه إذا كان متزوجا.

- سداد مقدم جدية الحجز.

- أن يقدم على الوحدة السكنية طبقا لمحل إقامته أو محل عمله.