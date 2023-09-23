إطلاق مسابقة لتصميم الإسكان الأخضر منخفض التكلفة لبناء 25 ألف وحدة الاثنين

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، عن تنظيم مسابقة لاختيار أفضل تصميم لمشروع «الإسكان الأخضر منخفض التكلفة»، بعد غد الاثنين، بمقر المركز القومي لبحوث البناء والاسكان، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان.

توفير استخدام الطاقة والمياه

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مشروع مبادرة «الإسكان الأخضر ميسور التكلفة» يتم بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء والاسكان، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي في 4 مدن مصرية، وهي حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأسوان الجديدة، والغردقة، موضحة أن المشروع يهدف إلى توفير استخدام الطاقة والمياه.

ورشة عمل على هامش المسابقة

جدير بالذكر، أنه سيتم تنظيم ورشة عمل على هامش عقد المسابقة، كما سيتم عقد جلسة رئيسية، بها عروض تقديمية تشمل المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر، ومعايير التقييم في مسابقة الإسكان الأخضر منخفض التكاليف، ودور البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في دعم مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر، بجانب عرض فيلم وثائقي عن مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر، ومناقشة مفتوحة حول المشروع، ومؤتمر صحفي.