الإعلان عن طرح 25 ألف وحدة ضمن «إسكان أخضر منخفض التكاليف» غدا

أعلنت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إتاحة كل المعلومات الخاصة بمسابقة إسكان أخضر منخفض التكاليف، بداية من غدٍ الثلاثاء، مؤكدة أنّ طرح كراسة شروط المسابقة والتقديم سيكون بدءًا من 8 أكتوبر المقبل.

وأضافت عبدالحميد، لـ«الوطن» على هامش إطلاق مسابقة «تصميم إسكان أخضر منخفض التكاليف» لبناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مشيرة إلى أنّهم يعملون بكل طاقتهم لتوفير وحدات سكنية، ومشروعات متكاملة تليق بالمصريين في الجمهورية الجديدة.

معايير المسابقة الجديدة

وأشارت إلى أنّ المسابقة الجديدة تتضمن عدة معايير متنوعة خاصة بالفكرة التصميمة والابتكار، وتحقيق كفاءة تصميم جودة الفراغات الداخلية والخارجية، وتحسين الأداء البيئي المستهدف للمشروعات من خلال المحاور الثلاثة «المياه، والطاقة، ومواد البناء»، وهناك جائزة مالية قيمة وجوائز تشجيعية للفائزين بالمسابقة.

وأوضحت أنّه سيتم طرح 25 ألف وحدة سكنية على مراحل، والإعلان القادم للإسكان الاجتماعي سيتم قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنّ الصندوق سيتيح الفرصة أولا للمتقدمين السابقين الذين لم يحالفهم الحظ خلال الطروحات السابقة باعتبارهم أولوية، على أن يتم إرسال رسائل تليفونية خلال أسبوعين من الآن، لتلبية طلباتهم وقبل نهاية الإعلان يتم الإعلان التكميلي للمشروع لإتاحة الفرصة أمام جمعية المصريين.

تشجيع العمارة الخضراء

من جهتها قالت الدكتورة ليلى عبدالقادر، ممثل البنك الدولي، إن البنك الدولي مول مشروعات الإسكان الاجتماعي بَمليار دولار منذ 2015، مشيرة إلى أن تنفيذ مشروعات الإسكان تسير بشكل ممتاز للغاية، وأنّ البنك يهتم جدا بتمكين المرأة والشباب، والحد من الآثار السلبية على البيئة، ونشجع العمارة الخضراء ومعاييرها، متمنية أن يشارك أكبر قدر ممكن من الشباب المتسابقين.