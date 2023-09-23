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«الإسكان» تعلن طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات في 3 مدن جديدة

كتب:

أيمن حمزة ومحمد سامي الكميلي
11:18 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، طرح 12 محلًا تجاريًا وصيدلتين بمساحات تتراوح من 19 إلى 96 مترا مربعا، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من 30 إلى 6 مترا بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق 16 من أكتوبر المقبل.

وكشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً و 3 صيدليات بمساحات تتراوح من (17مترا: 99 مترا) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 31 من أكتوبر المقبل.

تفاصيل الوحدات الإدارية

وأكد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياُ وصيدليتين بمساحات تتراوح من (17مترا : 67 مترا) و 6 وحدات إدارية ومهنية و6 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من (49 مترا : 52 مترا) بالمناطق المختلفة بالمدينة في جلسة لمزاد علني يوم الثلاثاء الموافق 24 من اكتوبر المقبل .

وأشار المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنه تم طرح حق استغلال حديقة الإسكان القومي الواقعة بالحي الأول بمساحة حوالي 5.5 فدان لمدة 7 سنوات في جلسة لمزاد علني يوم الأحد الموافق 5 من نوفمبر القادم .

وأشار مسئولو أجهزة المدن الجديدة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للوحدات والمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة، ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الأجهزة المقرر عقد جلسات المزادات بها.

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