رئيس «تعاونيات الإسكان» يتفقد تطورات مشروع الهيئة بمدينة طربول

أجرى اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، زيارة تفقدية، لمشروع الهيئة في مدينة أطفيح الجديدة «طربول» بمحافظة الجيزة، يرافقه اللواء مهندس خالد علم الدين نائب رئيس الهيئة، ومستشاري رئيس الهيئة، والسادة رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة، وعدد من السادة مديري العموم.

وكان في استقبال سيادته، المستشار شريف حموده رئيس مجلس إدارة شركة GV للاستثمار والمطور العام للمشروع، وعدد من قيادات الشركة، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ مدينة أطفيح.

وخلال هذه الزيارة، شاهد اللواء مهندس وليد البارودي، عدة عروض حول أخر تطورات المشروع، من حيث البنية التحتية وتأهيل الطرق المحيطة بالمشروع، وفرص الاستثمار محليا ودوليا، وسبل توفير الطاقة الكهربائية وأساليب معالجة المياه.

وتفقد اللواء مهندس وليد البارودي، والوفد المرافق له، القرية الريفية، ومحطة معالجة المياه، ومنطقة سوق الجملة والمصانع الجاهزة، ومنطقة الواحة، ومنطقة الخمسميات بأطفيح الجديدة طربول، وكذلك شبكة الطرق والمرافق بالمشروع.

ووجه بضرورة العمل على سرعة معدلات التنفيذ في الإنشاءات وإقامة المصانع والكيانات الصناعية وترفيقها، لافتا إلى أن المشروع أخذ منحنى عالمي على المستوى الدولي، حيث تم طرحه وتسويقه في عدد من المعارض الدولية، مشددا على الشركات المنفذة، بضرورة إرسال برامج زمنية وتقارير شهرية بما تم إنجازه، للوقوف على آخر المستجدات والتطورات.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن مشروع طربول يهدف إلى توفير وإتاحة الفرص للاستثمارات الدولية والمحلية، وإتاحة فرص لإنشاء مصانع كبري ومتوسطة ومشروعات صناعية صغيرة تعتمد علي تكنولوجية متقدمة لإقامة مشروعاتها، وكذلك جذب عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، فضلا عن توفير فرص عمل مناسبة لشباب أطفيح، علاوة على توفير برامج التدريب والتأهيل للشباب لتنمية المهارات الحرفية والصناعية.