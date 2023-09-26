انطلاق الدورة التاسعة لملتقى الأديان تحت شعار «هنا نصلى معا» الخميس المقبل

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى الأديان تحت شعار «هنا نصلى معاً» الذي يتزامن مع ختام مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح السور الشمالي الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 الساعة الثامنة والنصف مساءً، الذى يقيمه الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، برعاية مجلس الوزراء ودعم نيفين الكيلاني وزير الثقافة وقطاعات الوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة والاًثار متمثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

ويسعى الملتقى لتلبية شوق الإنسان إلى حديث وموسيقى الروح التي تعبر الجغرافيا والثقافات والأعراق والأديان لتنفذ إلى عمق الإنسان وتخاطب فيه ما هو إنساني، وتتوحد القلوب جميعًا من مختلف الجنسيات والديانات والطوائف وتتوجه انظارنا إلى الإله الواحد الذي نعبده لنرفع صلاة واحدة من أجل سلام بلادنا، بل من أجل أن يعم السلام كافة أرجاء العالم.

يكرم المهرجان الأسقف ديزموند توتو من جنوب أفريقيا، جوزيبي سكاتولين من إيطاليا، توماس ميرتون أوكسو من أمريكا، بالإضافة إلى متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك، ودير سانت كاترين بجنوب سيناء.

جدير بالذكر أنَّ الفنان انتصار أسس ملتقى الأديان عام 2015، إذ قدم الدورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بمجمع الأديان.