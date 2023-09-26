أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في الأسواق.. «اعرف الأبيض بكام؟»

أعلنت الشعبة العامة للدواجن، استقرار أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في الأسواق، وذلك بعد أن تراجعت أمس الاثنين بقيمة وصلت إلى 6 جنيهات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في الأسواق، التي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- يتراوح سعر الدجاج الأبيض في المزرعة، بين 67 و68 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 73 و75 جنيهًا.

- كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 125 جنيهًا، وتُباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 135 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

- فيما يسجل سعر الدجاج الأمهات اليوم الثلاثاء 60 جنيهًا، ويتراوح سعرها للمستهلك بين 70 و73 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر كيلو البانيه في الأسواق المصرية، بين 155 و160 جنيهًا.

- وعن سعر كيلو الشيش طاووق اليوم الثلاثاء في محلات بيع الطيور الحية، يتراوح ما بين 155 و180 جنيهًا.

- أما سعر الأوراك يبلغ 75 جنيهًا.