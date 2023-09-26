خبراء: تدشين التحالف المصري الإفريقي للتنمية الطبية يعزز فرص الاستثمار

التقت كاميرا برنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، بعدد من الخبراء والمختصين لمعرفة آرائهم حول أهمية تدشين التحالف المصري الإفريقي للتنمية الطبية لدعم الشراكات وتعزيز فرص الاستثمار الطبي والدوائي، وتأثيره على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة.

مساهمات مصر في التحالف

وفي هذا السياق، قال السفير أشرف إبراهيم، أمين عام وكالة «الشراكة من أجل التنمية» بوزارة الخارجية، إنَّ الوكالة تساهم في «التحالف» ولها تعاون كبير مع القارة الأفريقية ما يشكل قاعدة هائلة لتوسيع النشاط وتبادل الخبرات مع معها، كما تساعد أيضاً في مسألة تنمية أفريقيا بصفة عامة.

كيانات عملاقة

فيما يرى الدكتور حازم خميس، أستاذ القلب ومدير عام مستشفى وادي النيل، أنَّ التحالف المصري الإفريقي للتنمية الطبية، يشارك فيه كيانات عملاقة لتقديم الخدمة الطبية لأفريقيا والدولة تقف وراء هذا التحالف لتحقيق أهدافه على الأرض.

مستشار الصحة: الفريق الطبي عنصر أساسي بالقطاع

وأضاف الدكتور حسام حسني، مستشار وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية، أنَّ الفريق الطبي يعد عنصرًا أساسيًا للقطاع الصحي، سواء كان طبيب أو التمريض أو أية هيئة معاونة، وهو الدور الذي نقوم به كزمالة مصرية لهذا التحالف المصري الإفريقي للتنمية الطبية لدعم الشراكات وتعزيز فرص الاستثمار الطبي والدوائي.