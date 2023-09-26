المدارس اليابانية تعلن مواعيد الحضور والانصراف للعام الدراسي الجديد

أعلنت المدارس المصرية اليابانية، مواعيد الحضور والانصراف للعام الدراسي الجديد 2023-2024، المقرر أن ينطلق يوم 30 سبتمبر وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

مواعيد الحضور والانصراف

وأوضحت المدارس المصرية اليابانية، عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، مواعيد الحضور والانصراف، كما يلي.

- بدء استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.. 7,45 صباحا.

- انصراف طلاب رياض الأطفال.. 3,5 عصرا.

- انصراف طلاب المرحلة الابتدائية.. 3,1 عصرا.