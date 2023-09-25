أعلى عائد على الشهادات في البنوك المصرية.. «هتحصل على دخل شهري»

ما هو أعلى عائد على الشهادات في البنوك المصرية؟.. سؤال يتردد كثيرًا بين المواطنين، إذ إنّ الشهادات الادخارية متوفرة بأنواع مختلفة بين العائد الثابت أو المتدرج أو المتغير، وبالنسبة للعائد المتدرج، نرصد في السطور التالية أعلى 3 شهادات في هذه الفئة، بحسب جدول الأسعار في المواقع الرسمية للبنوك.

أعلي عائد علي الشهادات في البنوك

وعن أعلى عائد على الشهادات في البنوك، يوفر البنك المصري الخليجي، أعلى الشهادات الادخارية، بعائد 23% في السنة الأولى، وفي اليوم التالي، من انتهاء العام الأول، يكون متغيرًا بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي لليلة واحدة، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، ودورية صرف العائد شهريًا.

شهادة البنك الأهلي المصري

ويقدم البنك الأهلي المصري، شهادة ادخار بعائد متدرج، والمدة 3 سنوات، في السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ودورية الصرف شهريًا.

شهادة بنك مصر

وبالنسبة لشهادة بنك مصر، تعتبر أيضًا من أعلى عائد على الشهادات في البنوك، المدة 3 سنوات، والعائد في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%، ودورية صرف العائد شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.