أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، عن استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك المصرية، حيث يشهد ثباتا منذ بداية الأسبوع الجاري ليسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.23 جنيه شراء و8.25 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- ووصل سعر الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي إلى 8.18 شراء و8.25 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

- كما يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل ميد بنك 7.97 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.