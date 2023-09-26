دعم برلماني لترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة.. النواب يوقعون استمارات التزكية

حرص عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على التوقيع على نماذج تزكية المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وفي مقدمة الأعضاء نواب حزب مستقبل وطن، ونواب حزب حماة وطن. وتوافد أعضاء مجلس النواب منذ الـ10 صباح اليوم على مقر البهو الفرعوني في مجلس النواب.

دعم برلماني لترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة على الأرض، وأن السنوات الأخيرة شهدت كما من الإنجازات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.

وتابعت عطوة، على هامش استقبال الأمانة العامة لمجلس النواب للنواب للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية: «حرصت اليوم على التوقيع على نموذج تزكية ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال البناء والتنمية سلسلة الانجازات»، وكانت النائبة مايسة عطوة مرتدية علم مصر.

وأكد النائب عاطف ناصر عن حزب مستقبل وطن، أن 100% من نواب مستقبل وطن سيوقعون استمارات تزكية لترشيح الرئيس السيسي لولاية جديدة، وذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش توافد أعضاء المجلس عن حزب مستقبل وطن لمقر مجلس النواب لتوقيع استمارات تزكية لترشيح الرئيس في الانتخابات المرتقبة.

كان حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن قررا دعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأعلن النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب تأييده لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى الجهد والدعم الذي قدمه الرئيس السيسي للفلاحين والمزارعين.

وأوضح النائب عربي فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنّ الرئيس حقق طفرة كبيرة في كل المجالات والقطاعات على مدار السنوات الأخيرة الماضية.

وتابع فؤاد: «حرصت اليوم، على توقيع نموذج تزكية الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال سلسلة المشروعات القومية والانجازات التي بدأها الرئيس خلال الفترة الماضية».