إمام مسجد الحسين: المرأة المصرية كانت الجندي المجهول في حرب أكتوبر

قال الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، إن وراء كل رجل عظيم امرأة ويجب أن نعترف بذلك ولا ننكره سواء كانت أما أو أختا أو زوجة أو ابنة؛ فوراء كل رجل بالمنزل ابنة تعتبر هي السعادة والدعم والحنان، ووراء كل زوج زوجة بـ«100 راجل» تدعمه وتسنده بالضراء قبل السراء.

المرأة المصرية الجندي المجهول بحرب أكتوبر

وأضاف الشيخ، خلال لقاء تلفزيوني، عبر برنامج «الدنيا بخير»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن المرأة المصرية مختلفة فالمرأة المصرية تقف بجانب زوجها ولديها حب لدينها ووطنها وارضها، وساندت كثيرا في انتصارات أكتوبر المجيدة، فكانت بمثابة الجندي المجهول، وكانت تحارب بمنزلها من خلف أبنائها وزوجها وأخيها الموجودين على الحدود وتشجيعهم على الحفاظ على الوطن.

السيدة المصرية تقتضي بابنة النبي فاطمة

وتابع بأن السيدة المصرية تقتضي بجدتها السيدة فاطمة ابنة النبي صلي الله عليه وسلم عندمنا ساندته في محنته وأزمته حين هاجر من بلده، فالمرأة المصرية لديها سرعة التصرف خاصة في المواقف الصعبة والسيئة، ويمكن الاعتماد عليها، ويشهد على ذلك مساندة السيدة خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم في عمله ومجمل حياته حتى أنزلت عليه الرسالة.