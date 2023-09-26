أستاذ في القانون الدستوري: وقت كاف أمام مرشحي الرئاسة لجمع التوكيلات

قال الدكتور طارق فتح الله، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة يعد مناسبا لجميع الراغبين للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال جمع التوكيلات التي بدأت منذ أمس 25 سبتمبر وتستمر حتى 14 أكتوبر المقبل.

وأضاف «فتح الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مكاتب الشهر العقاري داخل الدولة مستعدة لاستقبال المواطنين، وظهر ذلك مساء أمس وصباح اليوم من خلال تجمع عدد كبير من المواطنين لإجراء التوكيلات للمرشحين، فضلا عن أن مكاتب الشهر العقاري أصبحت إنجازتها سريعة ولا تأخذ وقتا بسب التحول الرقمي الذي سهّل الأمر كثيرا على عكس ما كان يحدث في الماضي.

الحديث عن ضيق وقت جمع التوكيلات غير منطقي

وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات كافية للمرشحين، خاصة وأن المنصب الرئاسي هو منصب رفيع ولابد أن يستطيع المرشح للانتخابات الرئاسية بجمع توكيلاته في وقت بسيط؛ لأن ذلك دليل على شعبيته، والحديث عن ضيق وقت جمع التوكيلات غير منطقي.

جدير بالذكر أن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية، أعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر إجراؤها في الداخل يوم 10 ديسمبر المقبل حتى يوم 12 من نفس الشهر، بينما يبدأ التصويت في الخارج من 1 ديسمبر حتى 3 من نفس الشهر.