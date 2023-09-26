ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا، أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، وغادر منه 13 سفينة، وإجمالي الموجود بالميناء 39 سفينة، موضحا أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30560 طنا، تشمل 5693 طن يوريا و12579 طن كلينكر و4850 طن مولاس و7438 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40843 طنا، تشمل: 6166 طن خردة و 972 طن خشب زان و2000 طن كسب صويا و 4740 طن كسب فول صويا و8731 طن سكر و1101 طن ذرة و 408 طن فحم معبأ و2516 طن أبلاكاش و4101 طن حديد و908 طن عدس أحمر و9200 طن قمح.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 573 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 350 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3898 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42147 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 385742 طنًا.

2481 طن قمح في الطريق إلى صوامع شبرا

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2481 طن قمح في الطريق إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، و1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5260 شاحنة.