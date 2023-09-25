ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة بضائع عامة.. التفاصيل الكاملة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة وغادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27487 طنا تشمل 5107 أطنان يوريا، و650 طن فلوسبار، و9375 طن كلينكر، و855 طن رمل، و1800 طن مولاس، و9700 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52976 طنا تشمل 8725 طن خردة، و1080 طن خشب زان، و11890 طن كسب صويا، و8169 طن سكر، و2190 طن ذرة، و431 طن فحم معبأ، و5543 طن أبلاكاش، و3517 طن حديد، و2141 طن عدس أحمر، و9290 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5277 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 37985 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 384524 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4687 شاحنة.