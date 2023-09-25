رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة بضائع عامة.. التفاصيل الكاملة

كتب:

كريم روماني
01:27 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
جانب من تداول السفن - صورة أرشيفية

جانب من تداول السفن - صورة أرشيفية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة وغادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27487 طنا تشمل 5107 أطنان يوريا، و650 طن فلوسبار، و9375 طن كلينكر، و855 طن رمل، و1800 طن مولاس، و9700 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52976 طنا تشمل 8725 طن خردة، و1080 طن خشب زان، و11890 طن كسب صويا، و8169 طن سكر، و2190 طن ذرة، و431 طن فحم معبأ، و5543 طن أبلاكاش، و3517 طن حديد، و2141 طن عدس أحمر، و9290 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5277 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 37985 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 384524 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4687 شاحنة.

اقرأ المزيد:

«النقل» تكشف تفاصيل محطة الحاويات بميناء السخنة: وضع اللمسات النهائية

كيف نجحت محطة «تحيا مصر» في استقبال أكبر سفن الحاويات؟.. تقرير رسمي يجيب

استمرار أعمال تنفيذ محطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط.. «فيديو»

قناة القاهرة الإخبارية: نجاح تعويم سفينة الحاويات واستئناف عبورها بقناة السويس

«مدبولي» يتابع آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات من المواني
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.