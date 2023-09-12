رئيس حي المطرية: رفع كفاءة خطوط الصرف الصحي لمواجهة الأمطار

أكد اللواء خالد محمد شحاتة، رئيس حي المطرية، أنه يتم حاليا متابعة أعمال التوسعات بمنطقة الجبانات 2 بمنطقة المسلة نطاق حي المطرية ضمن أعمال التوسعات والتطوير التي يشهدها الحي، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وذلك بمعاونة شرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية وإزالة التعديات والإسكان والإشغالات، وذلك في إطار حرص وتوجيهات الدولة لتقديم حياة بشكل أفضل للمواطنين.

تطهير بالوعات المطر

ووفق البيان، فإنه يتم تطهير بالوعات المطر ورفع كفاءة خطوط الصرف الصحي لمواجهة أخطار الأمطار بشوارع مسطرد القديم والمشروع وذلك ضمن استعدادات موسم الشتاء أو طوارئ بسبب أحوال الطقس.

تطوير الكورنيش

كما تابع اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، أعمال تطوير الكورنيش والاطمئنان على سير العمل وعدم وجود أي معوقات أثناء العمل بمحيط منطقة الأعمال، وذلك لضمان السلامة والأمان للمواطنين وسرعة إنهاء الأعمال ضمن توجيهات محافظ القاهرة، ومتابعة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.