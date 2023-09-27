اليوم الفرصة الأخيرة للتحويلات بين المدارس قبل بدء العام الدراسي

اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر هو الفرصة الأخيرة لأولياء الأمور الراغبين في إتمام التحويلات المدرسية لأبنائهم من منطقة لأخرى أو من مدرسة لأخرى، وذلك قبل نحو 3 أيام على بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 وفقا للمنشور السابق الصادر عن وزارة التربية والتعليم.

اليوم الفرصة الأخيرة للتحويلات بين المدارس

وفى نفس السياق، صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، بأن الأربعاء الموافق 27-9-2023 هو آخر فرصة لتقديم طلبات التحويلات بين المدارس من الإدارات التعليمية والمديريات المختلفة، حيث يجب أن تتسلمها الوزارة من المديريات يوم 30 سبتمبر، خاصة مع بدء أول أيام العام الدراسي الجديد.

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس

- استمارة طلب التحويل.

- أصل شهادة الميلاد للطالب.

- 4 صور حديثة للطالب 4 في 6.

- اجتياز المقابلة الشخصية للطالب وأولياء الأمور في المدارس التجريبية.

- موافقة المدرسة المراد التحويل إليها.

- بيان نجاح لآخر صف التحق به الطالب مختوم من الإدارة التعليمية.

- سداد المصروفات الدراسية خلال 10 أيام من إعلان نتيجة التحويل.

رابط التحويل بين المدارس

ويمكن التحويل بين المدارس في القاهرة من خلال الرابط الإليكتروني هنـــا، وفقا لقرار وزير التربية والتعليم.