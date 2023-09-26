س وج كل ما تود معرفته عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن استعداد الصندوق لطرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023، في نهاية العام الجاري>

شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، س وج كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023.

ما موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي؟

قالت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023، سيكون في نهاية العام الحالي 2023، وأن الصندوق في حالة من الاستعداد للطرح.

ما موقف المتقدمين للحصول على وحدة سكنية في الطروحات السابقة ولم يحالفهم الحظ؟

أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق في الطرح الجديد يهتم بالمواطنين الذين قدموا على وحدة سكنية في الطروحات السابقة ولم يحالفهم الحظ، وهذا من خلال إرسال رسائل هاتفية عبر تلفوناتهم لاستفادتهم من الطرح، ومن بعدهم يأتي الطرح التكميلي لمن لم يسبق له التقديم من قبل.

ما هي أماكن المدن التي بها شقق الإسكان الاجتماعي 2023؟

وبحسب مصادر في وزارة الإسكان الاجتماعي لـ«الوطن» فالطرح الجديد سيكون في المدن التالية: «مدينة أكتوبر الجديدة، مدينة القاهرة الجديدة، مدينة العبور الجديدة، مدينة حدائق أكتوبر، مدينة العاشر من رمضان، مدينة الشروق، مدينة المنصورة الجديد، مدينة دمياط الجديدة، مدينة غرب قنا الجديدة، مدينة ناصر غرب أسيوط، مدينة العلمين الجديدة».

ما مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2023؟

تبدأ مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في الطرح الجديد من 75 مترا مربعا حتى 90 مترا مربعا.

كم تبلغ أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023؟

ومن المرتقب أن يتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023، بأسعار تبدأ من 245 ألف جنيه حتى 360 ألف جنيه، بمقدم حجز 25 ألف جنيه.

ما شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023؟

- أن يكون المواطن المقدم للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي 2023 مصري الجنسية، وعمره لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، وألا يكون دخله الشهري يتعدى 6 آلاف جنيه وهو أعزب، وألا يزيد دخله عن 8 آلاف جنيه وهو متزوج.