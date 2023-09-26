تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مصر 2023

بعد إعلان المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2023، والمقرر انطلاقها في الأول من ديسمبر، والتي تنطلق في الأول من ديسمبر القادم، وهو ما أشار إليه وضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القراربمجلس الوزراء، معلنا عن تفاصيل الجدول الانتخابي سواء من بداية تقديم أوراق الترشيح انتهاء بعمليات التصويت والاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر

وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّه بحسب الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، يتم فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام متتالية حتى 14 أكتوبر 2023، وإعلان القائمة الأولية لأسماء المترشحين وأعداد المؤيدين لكل منهم يوم 16 أكتوبر 2023.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

ويمكن معرفة تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مصر من خلال الإنفوجرافيك التالي:

-استقبال طلبات الترشح وتلقى طلبات الترشح، في الفترة من 5 لـ14 أكتوبر يوميا من 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، وينتهي العمل في اليوم الأخير الساعة 2 ظهرا .

- إعلان قائمة المرشحين الأولية يوم 16 أكتوبر .

- تلقي الطعون يومي 17 و18 أكتوبر، من 9 صباحا وحتى 5 مساءً .

- البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر.

- تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يومي27 و28 أكتوبر.

- فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون، من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر، ونشر ملخص الحكم بالجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.

- اختيار المترشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وآخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر.

- إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها بالجريدة الرسمية، وبدء الحملة الانتخابية يوم 9 نوفمبر.

- آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر.

- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين فى الخارج يوم29 نوفمبر اعتبار من الساعة 12 صباحا.

- انتخابات المصريين في الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر من 9 صباحا لـ9 مساء بالتوقيت المحلي للدولة .

- 8 ديسمبر 2023 توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الداخل اعتبار من الساعة 12 صباحا .

- الانتخابات بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء.

- انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة بشان الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 13 ديسمبر.

- تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر.

- البت في الطعون المقدمة بقرارات اللجان العامة يومي 15 و 16 ديسمبر.

- إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر.