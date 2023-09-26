نقيب السياحيين: زيادة أعداد الوافدين من أستونيا إلى مصر قريبا

استقبل باسم حلقة نقيب السياحيين، اليوم، أنجريد أمير، سفيرة أستونيا في القاهرة، حيث ناقشا سبل زيادة السياحة البينية بين مصر وأستونيا خلال الفترة المقبلة.

تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر

وقال باسم حلقة، إنّ اللقاء ناقش عددا من الموضوعات المهمة في مجال السياحة، لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار العمل على تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، وزيادة أعداد المجموعات السياحية والرحلات القادمة من أستونيا إلى مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف نقيب السياحيين، أنّ اللقاء ناقش إمكانية مشاركة نقابة العاملين بالسياحة والفنادق في معرض تالين الدولي للسياحة والمقام بدولة أستونيا.

ومن جهتها، رحبت أنجريد أمير سفيرة أستونيا بالقاهرة، بالتعاون مع مصر في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، موضحة أنّ هناك علاقات دبلوماسية قوية بين البلدين، ومصر من الدول المحورية المهمة في منطقة الشرق الأوسط.