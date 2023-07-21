نقيب السياحيين: ملف السياحة الرياضية ثري جدا ولا يحتاج إلى موسم

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن ملف السياحة الرياضية في مصر، من أهم الملفات في القطاع السياحي تدر دخلا كبيرا جدا للدولة المصرية، وتتميز السياحة الرياضية بأنها لا ترتبط بفصل أو موسم فضلا عن أنها لا تعتمد على جنسيات معينة، ولكن دائما تكون مرتبطة بأحداث أو فعاليات أو بطولات أو مهرجانات رياضية معينة.

ملف الرياضة السياحية

وأضاف «حلقة»، في تصريحات لـ«الوطن» أن ملف الرياضة السياحية في مصر ملف ثري، ولدينا منشآت رياضية كبيرة جدا ومتنوعة وموزعة في كافة محافظات مصر وتستطيع الدولة المصرية الاستفادة من هذه المنشآت الرياضية الحديثة في تنظيم عدد من الفعاليات أو بطولات رياضية في مختلف الألعاب الرياضية، وتوزع بمختلف المحافظات المصرية وفقا لاحتياج كل محافظة وقلة عدد السائحين فيها.

اتفاقيات دولية

وأشار نقيب السياحيين إلى إن مصر لديها اتفاقيات كثيرة مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية لبعض الدول في ملف السياحة الرياضية، سواء على مستوى افريقيا أو على مستوى البحر المتوسط أو الدول العربية أو حتى مع الاتحاد الأوروبي وغيرها من التجمعات في شرق اسيا.

وتابع أنه من خلال هذه الاتفاقيات نستطيع تنظيم بطولات تضم هذه الدول التي وقعت على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية وإقامة بطولة ودية دولية أهلية في عدد من الألعاب.