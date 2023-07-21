نقيب السياحيين: الاهتمام بملف السياحة الرياضية له مردود جيد على الدولة

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن مردود الاهتمام بملف الرياضة السياحية في مصر سيكون له عائد كبير على الدولة المصرية وتنمية قطاع السياحة بشكل عام، لأن ملف السياحة الرياضية من الملفات الثرية جدا، كما أنها تهم قطاعا كبيرا من السياح والزائرين المهتمين بالرياضات المختلفة.

إيجابيات السياحة الرياضية

وأضاف حلقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إطلاق البطولات في الرياضات المختلفة بالمشاركة مع الدول التي لها اتفاقيات في ملف السياحة الرياضية مع مصر، سوف يكون لها عدد من الإيجابيات، مثل حضور وسائل الإعلام المختلفة والجماهير المهتمين بالرياضة، وذلك بالتنسيق بين القطاع السياحي واتحاد الغرف السياحية، بالإضافة إلى إمكانية توفير أسعار مميزة على هامش هذه البطولات وشركات الطيران، سواء كانت الوطنية أو الطيران الخاص الشرقي، بجانب تنظيم رحلات حضور لهذه البطولات أو الفعاليات.

بطولات وتنظيمات تدعم القطاع السياحي

وأضاف نقيب السياحيين، أن الأفضل في مثل هذه البطولات والتنظيمات هي الألعاب الجماعية، مثل: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، لأن هذه النوعية من الرياضات لها شعبية أكبر، وعنصر جاذب لأعداد أكبر من المتابعين أو المشجعين، وهو ما يؤكد أهمية التحرك في ملف السياحة الرياضية على نطاق أوسع، من خلال عمل بعض المقابلات مع عدد من الدول والاتحادات الرياضية فيها، والتوصل معهم لاتفاقيات تعاون، والالتزام بها من خلال خريطة واضحة توزع على الأجندة السياحية المصرية طوال العالم.