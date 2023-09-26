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الرئيس السيسي: حريصون على توعية المواطن بتأثير الزيادة السكانية على جودة الخدمات

كتب:

شريف سليمان
01:36 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصه على توعية المواطنين بأزمة الزيادة السكانية وتأثيرها على قدرة الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات «جلسة بناء الإنسان» بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والتي يحضرها وزيرا التعليم العالي والتعليم، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «لازم أهل مصر يعرفوا الحكاية بتاعتنا عشان الكلام اللي بقوله له تأثير في النهاية على مجتمعنا وشكل الدولة المصرية وتقدمها».

 

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