«التنمية الصناعية» تبحث مع شركة سامسونج خططها التوسعية في مصنع بني سويف

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع جون سو جونج، رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج «إليكترونيكس مصر»، وعدد من قيادات الشركة، لبحث خطط سامسونج مصر التوسعية وتذليل أية تحديات تواجه استثماراتهم الجديدة أو مشروعهم القائم ببني سويف، وذلك بحضور جين ها بارك رئيس القطاع المالي، وسهام عطا مسئول العلاقات الحكومية ومحمد تحسين المدير المالي بالشركة.

مساحة المصنع

وأوضح عبد الكريم أن مصنع الشركة الحالي والمقام على مساحة 366 ألف م2 بمحافظة بني سويف، يبلغ إجمالي استثماراته 500 مليون دولار، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري الملائم والدعم الحكومي الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في مصر حاليًا مع التيسيرات غير المسبوقة لتنمية الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي دفع الشركة للتخطيط لزيادة استثماراتها في السوق المصري وتنفيذ مشروع التوسع الخاص بها.

الآثار الايجابية للصناعات الإلكترونية في مصر

ولفت عبد الكريم إلى أن الصناعات الإلكترونية في مصر من الصناعات الواعدة التي تستهدفها الدولة لاسيما مع التطور الكبير والقفزات التي تشهدها تلك الصناعة، مع قدرة مصر على اجتذاب كبرى الشركات العالمية في مجال الإلكترونيات بما تملكه من مقومات أهلتها لذلك حيث تمثل مصر منفذ للتصدير لكبرى الأسواق العالمية في ظل الاتفاقيات التجارية الدولية والاقليمية المبرمة وكذلك توفر العمالة والكوادر المؤهلة لمواكبة تطور العمليات التصنيعية بتلك الصناعة عالية التقنية, والقادرة على تصنيع منتج لا يقل جودة عن مثيله بالشركة الكورية الأم.

وقال إن إقبال إحدى أكبر الشركات الإلكترونية في العالم على التوسع وبحث زيادة استثماراتها في مصر، يترجم ثقة الاستثمار الأجنبي في المناخ الاستثماري المصري بوصفه مستقر وآمن، مصرحًا أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لمساندة مثل تلك الاستثمارات العالمية ودعم خططها التوسعية.

وفي هذا السياق تم خلال الاجتماع مناقشة طلب الشركة فيما يخص تسهيل إجراءات إضافة طراز جديد لنفس المنتج (الهواتف الذكية) للسجل الصناعي وأوضح رئيس الهيئة أنه تم حل تلك المشكلة من خلال وضع كود لعائلة المنتج بحيث لا يتم طلب أية إجراءات إضافية من أجل إضافة طراز جديد طالما لنفس عائلة المنتج وفي إطار نفس العملية التصنيعية والتكنولوجيا المستخدمة والمكونات.

شركة سامسونج في بني سويف

من جهته أكد جيمس يونج رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات مصر على تقدير الشركة الكامل للمساندة والدعم الذي تتلقاه من الهيئة العامة للتنمية الصناعية كاشفًا عن حرص الشركة على توسيع مبيعاتها في السوق المصري وزيادة الصادرات إلى الدول الأفريقية، كما تعمل الشركة على إضافة منتجات جديدة موضحًا أن سامسونج مصر يعد أول مصنع لسامسونج في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقوم مصنعها القائم بتصدير 85% من حجم إنتاجه، مضيفًا أن صادرات مصنع الشركة ببني سويف تمثل27% من إجمالي صادرات القطاع الهندسي بمصر.

وأشار يونج إلى أن عدد العمالة بسامسونج من أبناء بني سويف والصعيد يبلغ 2500 عمالة مباشرة، و2500غير مباشرة، موضحًا أن الشركة قامت مؤخرًا بضخ استثمارات 30 مليون دولار عام 2022 بمصنع إنتاج التابلت.