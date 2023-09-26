وزير التربية والتعليم: الانتهاء من تطوير الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الدولة المصرية شهدت مجموعة من المناهج المتطورة وفقًا للخبرات المصرية والخبرات الدولية وكلها مبنية على بناء الشخصية وتفاعل الطلاب.

وأضاف «حجازي»، في كلمته خلال فعاليات فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «هناك 49 منهجًا تمّ تطويرها، وقطار التطوير وصل للصف السادس الابتدائي ونُقل إلى المرحلة الإعدادية، وتمّ الانتهاء من تطوير الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والوثائق النوعية للمواد الدراسية المختلفة، وبناء عليه سيتمّ طرح مناقصات للتأليف وفق استكمال التطوير».

وأوضح أنَّ الوزارة تعمل على الإسراع في تطوير المرحلة الثانوية، إذ تمّ تكلف مركز البحوث والامتحانات بدراسة المرحلة الثانوية من حيث مناهجها وآليات القبول في الجامعات، وكانت هناك مشكلة كبيرة في هذا الأمر، وصدرَت 3 توصيات منها الإسراع التعليمي وتعدد المحاولات وحرية الاختيار بحيث يكون أمام الطالب مسارات مختلفة يختار ما بينها، وسيتم عقد مؤتمر دولي كبير جدا به خبرات دولية ومحلية حتى يعرف الخبراء كل ما يحدث في هذا الصدد.