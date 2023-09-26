سيدات المنصورة يحررن توكيلات لدعم السيسي بالانتخابات: «بنحبك يا ريس»

شهد المكتب العقاري في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية هتافات من السيدات وكبار السن والأطفال مرددين «بنحبك ياسيسي، وتحيا مصر»، حاملين الأعلام وأطلقن الزغاريد داعمين ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معبرين عن حبهم له لما شهدته البلاد من إنجازات ونهضة وإعادة الهيبة لمصر.

وتوافد المئات من مواطني محافظة الدقهلية لليوم الثاني على التوالي على مكاتب الشهر العقاري في منطقة المجزر بمدينة المنصورة لتحرير توكيلات تأييد الرئيس، كما أيد حزب مستقبل وطن الرئيس السيسي وحشد العديد من الأعضاء لتوثيق توكيلات.

استعداد المواطنين لتحرير توكيلات

وقامت مديرية أمن الدقهلية بدفع عدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين المواطنين حرصا على أمنهم وسلامتهم نتيجة التكدس والزحام الشديد الذي يشهده مكتب الشهر العقاري بمدينة المنصورة لتحرير توكيلات تؤيد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة انتخابية جديدة2024

موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي أمس، موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لتكون يوم 5 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 14 أكتوبر المقبل، يوميًا من 9 صباحا حتى 5 مساءً.