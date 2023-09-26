انطلاق فعاليات معسكر «المتميزين» في بلطيم.. مسابقات فنية ورياضية ودينية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، معسكر المتميزين في الأنشطة للمرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما، والمقام خلال الفترة من 25 حتى 27 سبتمبر الجاري في بلطيم، بمشاركة أعضاء أندية التطوع وفرق الجوالة والجوالات والمتميزين في الأنشطة الدينية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

معسكر المتميزين بالأنشطة المتنوعة في بلطيم

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان صادر اليوم، أن البرنامج التدريبي يتضمن العديد من المسابقات والفعاليات في جميع الأنشطة، مثل حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني، ومسابقة فنية في الرسم الفوري، مسابقة ثقافية في دوري المعلومات العامة، مسابقة رياضية في تنس الطاولة، وجولة حرة، ونشاط بحر، ومسابقة رياضية في خماسي كرة القدم، كما يشارك أعضاء فرق الجوالة ضمن المعسكر باللقاءات الكشفية ورحلة خلوية، مشيراً إلى اهتمام ودعم المديرية للشباب المتميزين من خلال حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة.

تكريم المتميزين ثقافيا ورياضيا في ختام المعسكر

وأضاف وكيل شباب كفر الشيخ، أنه سيتم تكريم المتميزين ثقافيا ورياضيا في ختام المعسكر، موضحا أن فعاليات المتميزين انطلقت بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وبحضور ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وباسم سعيد، منسق أندية التطوع، وعبد الفتاح الوكيل، منسق الجوالة بالمديرية.