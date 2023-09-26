رئيس الحزب الناصري يحرر توكيلا لترشح الرئيس السيسي للانتخابات

حرر الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، توكيلًا لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية.

توكيل الرئيس السيسي

وقال رئيس الحزب الناصري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه يفتخر بتوقيع هذا التوكيل لرجل وطني مخلص خدم مصر وشعبها في جميع مراحل حياته.

وأضاف «أبو العلا»، أن مصر تحتاج استمرار الرئيس السيسي لقيادتها ونهضتها، مشيدًا بقرار تحالف الأحزاب المصرية بدعم ترشح السيسي فترة ولاية جديدة، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يضم 42 حزبًا سياسيًا ويقوده النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية.

بيان الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، قال إن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت فيه الجداول الزمنية والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حمل معه التزام الهيئة بنصوص الدستور المصري وإجراء الانتخابات قبل 17 يناير 2024، وهو الموعد المحدد دستوريا لانتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل هذه المرة.