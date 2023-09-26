أسرة كاملة تدعم الرئيس السيسي بالتوكيلات في المنوفية: «كلنا بنحبه»

وقفت أسرة بالكامل وتضم زوجين والأبناء والحفيد، أمام مكتب الشهر العقاري في مدينة تلا، مترقبة دخولها لتحرير توكيلات ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين إصرارهم على الحضور مع بعضهم البعض للإشارة إلى أن الأسر المصرية بكل أفرادها تدعم وتؤيد الرئيس.

«جينا نؤيد الريس علشان بنحبه» بهذه الكلمات بدأت ربة المنزل همت مصطفى حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أن دعمها وأسرتها للرئيس نابع من حبهم له ودعمًا للمشروعات الكبيرة والعملاقة التي ينفذها لخدمة المواطنين ليس في محافظة المنوفية فقط، وإنما في كل محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنها لم تتردد لحظة لعمل التوكيلات لدعم الرئيس وتأييده.

وقال الزوج محي الدين جاد، أنه جاء بأسرته بالكامل من قرية صفط جدام بمركز تلا لتحرير توكيل دعم للرئيس عبدالفتاح السيسي للإنتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنه جاء بحفيده الصغير لكي يشاهد العرس الديمقراطي والمظاهرة الكبيرة لدعم وتأييد الرئيس، ويتعلم حب الوطن منذ صغرة.

وأوضحت شهد محي الدين، أن سبب دعمها وتأييدها للرئيس السيسي هو المشروعات القومية التي نفذها في البنية التحتية والتي شملت أيضا بجانب خدماتها توفير فرص العمل للشباب، مشيرة إلى أن أهم المكاسب التي توفرت في عهده هو الدعم الكبير للشباب ودخولهم في قيادة الدولة من خلال المناصب القيادية.

وأشارت إسراء محي الدين، إلى أن حياة كريمة أنقذت القرى من الإهمال الذي استمر علي مدار سنوات طويلة، ولكن في عهد الرئيس أصبحت القريى أفضل على مستوى الخدمات المواطنين، موضحة أنها حرصت علي تحرير توكيل في الشهر العقاري لدعمه.