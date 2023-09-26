ضبط سلع غذائية فاسدة في حملات تفتيشية على الأسواق بأسوان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان حملة تفتيش موسعة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وبحضور عدد من مفتشي الأغذية في مديرية الشؤون الصحية، ومفتشي التموين والطب البيطري.

حملات مكبرة على محال اللحوم

واستهدفت الحملة التي شنتها وحدة مدينة كوم أمبو بتوجيه من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عددا كبيرا من محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة في منطقتي الزهور والسبعين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، حيث ضبطت الجهات نحو 136 كيلوجرامًا من المواد والسلع غير صالحة للاستهلاك البشري، ومن بينها 97 كيلوجرامًا من أنواع مختلفة من الأغذية، و39 لترًا من العصائر والمرطبات التي تغيرت خواصها الطبيعية وأصبحت غير صالحة للاستخدام.

ضبط لحوم فاسدة في الحملات

وتمكنت الحملة من ضبط 16 كيلوجرامًا من اللحوم البقري، و3 كيلوجرامات من لحوم الدواجن، وتحرير 7 محاضر لشهادات صحية، و6 محاضر لنظافة المحلات، و3 محاضر لتشغيل عمالة غير مرخصة، إضافة إلى إصدار محضر إغلاق إداري لمحل مخالف يشكل خطرًا فوريًا.

وبدأت الجهات في اتخاذ إجراءات حازمة تجاه الأشخاص المخالفين، حيث تم حجز اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالتعاون مع النيابة المختصة.

وتأتي الحملة ضمن الجهود المستمرة لضمان سلامة المستهلك في محافظة أسوان، بالإضافة إلى إتاحة سلع ذات جودة عالية وآمنة للمواطنين بالأسواق.