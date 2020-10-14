جولة تفقدية لمحافظ أسوان بمشروع تطوير أسواق المدينة

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية مفاجئة، اليوم، شملت الأعمال الجارية بأسواق "الشواربى والحارث والسيدة نفيسة والسوق التجارى بالطابية وشارع الحدادين" بجانب ميدان المحطة وحديقة درة النيل ، بالإضافة إلى السوق السياحى.

واستمع المحافظ للعديد من شكاوى ومطالب المواطنين، وأمر بدراستها والعمل على تلبيتها في إطار روح القانون لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

ووجه "عطية" إلى الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى والذى يستهدف إحداث نقلة حضارية وإبراز الشكل الجمالى لواجهة عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية حيث وصلت معدلات التنفيذ إلى أكثر من 67% ومن المخطط إنهاء هذا المشروع الضخم مع مطلع العام القادم.

وشدد على ضرورة رفع مخلفات أعمال التطوير الجارية أولاً بأول للحفاظ على سلامة المارة وتنفيذ إجراءات السلامة المهنية للعاملين بمشروع التطوير والتجميل الذي سيمتد لرصف وتطوير الشوارع الداخلية ضمن خطة الرصف الإضافية بإعتمادات 151,1 مليون جنيه.

وأشارالمحافظ إلى تقنين أوضاع المحلات والبازارات والكافتريات بما لا يتعارض مع التصميمات الخاصة بمشروع التطوير، بالإضافة إلى مراعاة أن تكون المبانى والواجهات متناسقة مع هذه التصميمات لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء بالسوق السياحى القديم أو ميدان المحطة.

وأثناء الجولة التفقدية والتى شملت منطقة الطابية، أمر محافظ أسوان بإعداد مخطط لتطوير المنطقة وإنشاء جراج للسيارات لتحقيق السيولة المرورية ومنع وقوف المركبات كصف ثانى بطول شارعى الحدادين وشرق البندر، مكلفاً رئيس مركز ومدينة أسوان بحصر كافة المحلات التجارية التى تقع ضمن السويقات المنتشرة داخل المناطق السكنية بإجمالى 13 سويقة على مستوى المدينة والتى لم يتم شغلها أو إستغلالها من المؤجرين لها منذ عام 2003 لإعادة طرحها من جديد على مستأجرين جادين.