«ولادة على الطريق».. مسعفان ينقذان سيدة ومولودها داخل سيارة في بني سويف

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية، فرع بنى سويف، اليوم الأربعاء، في مساعدة سيدة على وضع مولودها داخل سيارة الإسعاف، أثناء نقلها إلى مستشفى الواسطى المركزي، وجرى إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة، وعمل الإفاقة للمولود، والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

استغاثة سيدة في حالة وضع ببني سويف

تلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، إخطارا بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بمركز الواسطى، وأثناء نقلها إلى المستشفى في الطريق فاجأتها آلام الولادة.

وأثناء نقلها شعرت بآلام المخاض وبدأت في الولادة، ما اضطر طاقم الإسعاف إلى إيقاف السيارة على جانب الطريق ومساعدتها في عملية الولادة.

تدخل طاقم الإسعاف

تدخل طاقم الإسعاف المكون من محمد حسين وكامل عيد لمساعدتها، وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن الطاقم على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، إذ جرى وضعهما تحت الملاحظة.

توجيه الشكر لفريق الإسعاف

ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف، لتدخله السريع وإنقاذ الحالة والمولود، ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات.