صبري فواز: مصر طول عمرها ولادة.. ولا أحب جملة «ده مش هييجي زيه»

قال الفنان صبري فواز، إنّ مصر لديها مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب الرائعين، مشيرًا إلى أنه يتحدث عنهم دائما لأن هذا الأمر من حقهم، كما أنه يفخر بهم، مؤكدا أن مصر طول عمرها ولادة، ولا يحب أن يسمع جملة «ده مش هييجي زيه»

محمد ممدوح و«فراج» من بين أبرز المواهب الشابة

وأضاف «فواز» خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة» المُذاع على شاشة قناة «اكسترا نيوز»، «من الممثلين الشباب الرائعين محمد ممدوح ومحمد فراج وحمزة العيلي ومحمد فهيم ونور محمود وأحمد مالك وعلي قاسم وعلي الطيب وأحمد داش ومحمد عبدالرحمن توتا وكريم عفيفي».

وتابع الفنان صبري فواز، «مصر طول عمرها ولادة، وأكثر جملة لا أحبها هي مش هييجي زيه، هذه الكلمة تصادر على المستقبل، وعدد كبير من الأسماء التي قلتها من الفنانين الشباب أفضل مني، والجيل القادم سيكون أفضل، لأن الرهان سيكون على الغد».

صبري فواز يختار وفاء عامر ضيفة الحلقة المقبلة

وفي سياق آخر، اختار الفنان صبري فواز، الفنانة وفاء عامر حتى تكون ضيف الحلقة المقبلة من البرنامج، قائلًا: «هي صديقتي وزميلة الدفعة التي أحبها»، ورد الإعلامي أحمد الطاهري «هذه دعوة على الهواء للنجمة الكبيرة وفاء عامر حتى نتشرف بإجراء الحوار معها في برنامج 60 دقيقة».