اعرف موقف الموظف من الحصول على إجازة عند ولادة زوجته بقانون العمل الجديد

حدد قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، موقف الأب من إجازات الوضع التي تمنح للمرأة العاملة أثناء الحمل أو بعد الوضع.

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون العمل الجديد أعطى مكتسبات لكل الفئات العاملة وعلى رأسها المرأة، وذوي الهمم، والعمالة غير المنتظمة، وكان للأب نصيب من الإجازات التي أقرها قانون العمل الجديد.

قانون العمل الجديد

وأضاف عبد المجيد، في تصريحات لـ«الوطن» أن المادة 50 من قانون العمل الجديد نصت على أن للأب العامل يوم واحد إجازة في حال ولادة زوجته، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على القانون نهائيا، موضحا أن نفس المادة في القانون أقرت للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا.

شرط حصول على الزوج على إجازة

وأشار الخبير القانوني إلى أن شرط الحصول على الإجازة المذكورة، أن تقدم المرأة العاملة شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، كما يمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد وفقا للوارد لشهادة ميلاد الطفل.