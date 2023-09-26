وزيرة الثقافة: مسرح المواجهة والتجوال قدم 910 ليال عرض لـ3 ملايين مواطن

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إنَّه تمّ التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنفيذ مشروع «سينما الشعب»، مشيرًة الى أنَّ الهدف الأساسي من المشروع هو توصيل الخدمة الثقافية للمناطق المحرومة في المحافظات والتي لا توجد بها دور عرض.

المشروع بدأ عام 2019 بـ7 دور عرض داخل قصور الثقافة

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فاعليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «المشروع بدأ عام 2019 بـ7 دور سينما داخل قصور الثقافة حتى وصل إلى 21 دار سينما في 19 محافظة».

أما عن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، قالت إنَّه قدم 910 ليال عرض لـ3 ملايين مواطن خلال الفترة من أغسطس 2021 وحتى عام 2023، إذ أن فكرة المسرح تقوم على فرق مسرحية بسيطة تتجول في القرى والمراكز التي لا توجد بها مسارح، وتعمل على بناء مسرح صغير داخل ساحة القرية، وتقدم خدمة ثقافية متمثلة في برامج وعروض مسرحية لتنمية الوعي لدى المتفرج وتعلي إدراكه بالمشكلات المجتمعية.