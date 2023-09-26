برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023.. «استعلم عن نتيجتك»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، التي تعد إحدى الخدمات التي تحرص الوزارة على تقديمها عبر موقعها الرسمي، لكل الأشخاص المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، لعدد 5.2 مليون أسرة بواقع 22 مليون شخص.

برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

وتستعرض جريدة وموقع «الوطن» في التقرير التالي، خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، بحسب موقع الوزارة الرسمي.

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من هذا الرابط https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10.

2- الضغط على أيقونة «الاستعلام عن تكافل وكرامة».

3- الضغط على «استعلم عن نتيجتك».

4- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

5- وعقب تسجيل الرقم القومي بشرط أن تكون البطاقة سارية، ستظهر نتيجة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2023.

زيادة الدعم النقدي لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 15%

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء بمدينة بني سويف، يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، وجه بزيادة الدعم المادي للفئات المالية الممنوحة لبرنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%، وهذا في اطار اهتمام الرئيس بالفئات الأولى بالرعاية والأشد احتياجا، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي صرف الزيادة بداية من شهر أكتوبر المقبل 2023.