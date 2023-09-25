عاجل.. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023 للفئات المستحقة

تتيح الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية التسجيل في برنامج دعم تكافل وكرامة 2023، للمستحقين وفقا لعدد من الشروط، وفيما يلي توضح «الوطن» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023 للفئات المستحقة.

ويشترط التقديم، إجراء الشخص الذي يريد الحصول على دعم تكافل وكرامة، القيام بعدد من الإجراءات بعد التأكد من استيفاء شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023 للفئات المستحقة، وتتمثل في التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، واستيفاء المستندات المطلوبة.

شروط الحصول علي معاش تكافل وكرامة 2023 للفئات المستحقة

-أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عاما.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوى الإعاقة.

- الأسرة التى لا تمتلك أرض زراعية أكثر من نصف فدان، ولاتمتلك سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفالا من عمر 6 سنوات مقيدين بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها للحصول على معاش تكافل وكرامة كالتالي:

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

- صور قسيمة الزواج أو قسمية الطلاق.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- قيد طالب للمقيدين بالجامعة.

- صورة من بطاقة التموين حال تواجدها.

- صورة شهادة وفاة الزوج.

- صور بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، ومدون بها العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور شهادة ميلاد كمبيوتر، لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام المتقدمين للحصول على دعم تكافل وكرامة.

- تقرير طبي من الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، بعد الخضوع للكشف الطبي، من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان.