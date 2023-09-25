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برنامج «فرصة» يسلم مشروعات لـ15 مستفيدا من دعم «تكافل وكرامة»

كتب:

منة عبده
08:51 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
خلال التسليم

خلال التسليم

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، تسليم مشروعات لـ15 مستفيد ومستفيدة من دعم «تكافل وكرامة» في سوهاج، للانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية، وتوفير حياة كريمة لهم، من أجل تمكينهم اقتصاديا. 

التدريب على كيفية تربية الماعز ورعايتها

وأوضحت الصفحة الرسمية لـ برنامج «فرصة» عبر فيس بوك، أنّ الـ15 مشروعا في تربية الماعز، إذ تسلم المستفيدون الأغنام بعد تحصينها ضد الأمراض، بالتعاون مع الطب البيطري وتقديم البطاقة العلاجية والتأمينية لكل حيوان.

وأشار برنامج «فرصة» إلى أنّه جرى عدد تسليم 29 مشروعا لتربية الأغنام بعد تدريب المستفيدين على تربية الأغنام، وتسلم كل مستفيد عدد 2 رأس غنم أنثى، 200 كيلو علف، بطاقة تأمينية وعلاجية، عقب تحصينهم ضد الأمراض بالتعاون مع إدارة الطب البيطري وذلك بقرى طنان، عرب الصوالحه، باسوس بمحافظة القليوبية. 

يذكر أن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي أعلن تسليم مشروعات لـ55 سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في سوهاج، بهدف تمكينهم اقتصاديا من خلال العمل بالمشروعات المختلفة، للانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية، وتوفير حياة كريمة لهم. 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.