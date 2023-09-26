برنامج «فرصة»: تدريب وتوظيف 27 مستفيدًا من «تكافل وكرامة»

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، تنفيذ تدريب وتوظيف 27 من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في قطاع الصناعة، وذلك على عدة مراحل من العمل والجهد والتي سبقها الاستهداف وجلسات الدعم والتحفيز للمستفيدين وتشجيعهم على العمل والإنتاج.

تدريب وتوظيف 27 من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»

وأوضحت الصفحة الرسمية لـ برنامج «فرصة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تنفيذ تلك التدريبات والتوظيف، يأتي في إطار سعي برنامج فرصة للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بشأن التمكين الاقتصادي، وتطبيق سياسات التحول للعمل الحر والانتقال من الاتكالية الى الاستقلال المادي والعمل والإنتاج.

وأشارت إلى أن تنفيذ التدريبات والتوظيف لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، جاء بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية داخل محافظة المنيا، لتشجيع المستفيدين على العمل وبداية مشروعات جديدة توفر لهم حياة كريمة مستقلة.

تسليم 29 مشروعا لتربية الأغنام

ولفتت إلى أنه جرى تسليم 29 مشروعا لتربية الأغنام بعد تدريب المستفيدين على تربية الأغنام، بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى تسليم مشروعات لـ55 سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في سوهاج؛ بهدف تمكينهم اقتصاديا من خلال العمل بالمشروعات المختلفة.