نجاد البرعي يعتذر عن الخطأ: جمع توكيلات الرئاسة في 3 أسابيع

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ مدة جمع التوكيلات الشعبية 3 أسابيع وليست 10 أيام فقط، بدأت من أمس الاثنين 25 سبتمبر وتنتهي 14 أكتوبر، وهو آخر موعد لتقديم أوراق الترشح.

وكتب البرعي عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: «صحح لي الصديق محمد مرعي المعلومة المشار إليها أدناه، وقال لي في اتصال هاتفي، إنّه في خصوص مدة جمع التوكيلات الشعبية، فهي ليست 10 أيام فقط بل 3 أسابيع بدأت من أمس الاثنين 25 سبتمبر وتنتهي 14 أكتوبر، وهو آخر موعد لتقديم أوراق الترشح، فأعتذر عن هذا الخطأ».