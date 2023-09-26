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نجاد البرعي يعتذر عن الخطأ: جمع توكيلات الرئاسة في 3 أسابيع

كتب:

شريف سليمان
03:36 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الحقوقي نجاد البرعي

الحقوقي نجاد البرعي

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ مدة جمع التوكيلات الشعبية 3 أسابيع وليست 10 أيام فقط، بدأت من أمس الاثنين 25 سبتمبر وتنتهي 14 أكتوبر، وهو آخر موعد لتقديم أوراق الترشح. 

وكتب البرعي عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: «صحح لي الصديق محمد مرعي المعلومة المشار إليها أدناه، وقال لي في اتصال هاتفي، إنّه في خصوص مدة جمع التوكيلات الشعبية، فهي ليست 10 أيام فقط بل 3 أسابيع بدأت من أمس الاثنين 25 سبتمبر وتنتهي 14 أكتوبر، وهو آخر موعد لتقديم أوراق الترشح، فأعتذر عن هذا الخطأ».

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