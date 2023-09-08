بسنت الحسيني: مهرجان العلمين روّج للمدينة كواحدة من أجمل الوجهات السياحية

قالت الإعلامية بسنت الحسيني، إن مهرجان العلمين استطاع الترويج لمدينة العلمين الجديدة باعتبارها واحدة من أهم وأجمل المدن السياحية في المنطقة، لافتةً إلى أنها العلمين ليست مجرد مصيف، ولكنها مدينة مفتوحة طوال فترة السنة، لأن فيها جامعات سكنية ومستشفيات ومناطق تجارية وخدمية على مساحة 5 آلاف فدان.

مدينة مليونية

وأضافت الحسيني خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مدينة العلمين صُممت حتى تكون مدينة مليونية وذكية من الجيل الرابع، لذلك، فقد استمتع كل زائريها بأجوائها المختلفة والجديدة طوال فترة المهرجان.

وتابعت الإعلامية، أن المهرجان استضاف مجموعة من أهم الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين المتخصصين في مختلف المجالات.

المهرجان تجاوز كونه حدثا ترفيهيا

وأكدت، أن المهرجان تجاوز كونه حدثا ترفيهيا واستطاع تقديم تجربة جديدة تمزج الحفلات الموسيقية بالانشطة الثقافية والأنشطة الرياضية، وقدم مدينة العلمين الجديدة كأحد أفضل الوجهات السياحية في العالم كله.