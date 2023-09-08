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رئيس اتحاد «الترايثلون»: مهرجان العلمين مميز.. وقدم المدينة بشكل غير تقليدي

كتب:

شريف سليمان
01:57 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
جانب من لعبة الترايثلون

جانب من لعبة الترايثلون

قال اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للعبة الترايثلون، إنّ الرياضة من أهم أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن رياضة الترايثلون من الأنواع الجاذبة، وتُنظّم فعالياتها على مستوى العالم، حيث تكمن الحرفية في كيفية تقديمه، مشددًا على أنّ مهرجان العلمين أحد الوسائل التسويقية غير التقليدية.

وأضاف ناصر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «أوجه التحية لمن قاموا على تنظيم مهرجان العلمين بهذا الفكر الرائع حيث اتسم بالتنوع وجرى تقديم سياحة داخلية وخارجية رائعة، وجرى تقديم العلمين على نحو غير تقليدي».

وتابع رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للعبة الترايثلون: «في فعاليات الترايثلون، اشتركت كل الفئات العمرية، حيث تمّ جذب الجميع والعائلات للحضور، فتم إظهار مدينة العلمين وقدراتها، كما أن اختيار اسم العالم علمين موفق للغاية، إضافة إلى تعاون كل الجهات المعنية مثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنانين والرياضيين ووزارة الشباب والرياضة».

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