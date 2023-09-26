خبير: الفن أحد أدوات جذب السياح لزيارة مصر

قال الخبير السياحى حسام الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الفن والسينما عنصر مهم جدا في الترويج للسياحة لأي بلد أو مدينة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالسينما والدراما لأنها المرآة التي تعكس ثقافة وحضارة الشعوب.

وأشار «الشاعر»، خلال كلمته مساء أمس، في ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب المقام بأحد فنادق الغردقة، إلى توفير الدعم اللا محدود لتقديم مهرجان يليق باسم مصر ومدينة الغردقة.

وتابع «على مدار أيام المهرجان، اجتمع الجميع على حب السينما والسياحة، واليوم نبدأ حلمًا مشتركًا بلقاء جديد أمام شاشة السينما وفي قاعاتها، حيث المشاهدة الممتعة للأفكار المطروحة في الأفلام، والنقاشات الثرية التي تسهم في تقديم أجيال شابة واعدة من المبدعين نعتز ونفتخر بهم».

الغردقة تستعد للنسخة الثانية من مهرجان سينما الشباب

وأكد «الشاعر»، أن مدينة الغردقة تستعد من الآن لتنظيم المهرجان العام المقبل، لاستكمال مسيرة النجاح والشراكة بين الفن والسياحة على أرض مدينة الغردقة الساحرة.

ودعا «الشاعر» إلى ضرورة استثمار تصوير الأعمال المسلسلات والأفلام المصرية في المعالم والأماكن السياحية المصرية، في الترويج السياحى لمصر، خاصة أن الدراما المصرية لها جمهور كبير في الوطن العربي كله، وتصوير مثل هذه الأعمال داخل المدن السياحية يشكل عنصر ترويج مهم للسياحة المصرية.