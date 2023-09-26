الرئيس السيسي: يجب إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة وإشراكهم في التطوير

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزراء الحكومة باطلاع المواطنين على الجهود المبذولة في جميع القطاعات وإشراكهم في التطوير، وذلك في إطار الشفافية وحق المواطن في المعرفة، موضحًا أن الحديث عن ذلك أيضًا غير كاف، إذ يجب التواصل المباشر مع المواطنين وفتح حوار دائم حتى مع الحالات الفردية، مبينًا أن سفر شاب أو اثنين للخارج نتيجة عدم رؤيتهم لهذه الجهود؛ أمر يحتم علينا الترويج الجيد للجهود المبذولة مع فتح قنوات اتصال مع جميع الشباب.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة «حكاية وطن»، ضمن فاعليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، المقامة في مقر جامعة قناة السويس أنه «يجب تغيير طريقة إدارة مراكز الشباب والنوادي، يوجد لدينا 4 آلاف مركز في حاجة للتأهيل ورفع الكفاءة بما يضمن تغطية النفقات»، مؤكّدًا أنَّ الدولة تدخلت بشكل جاد من أجل تبني المواهب الشبابية.