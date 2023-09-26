الجمعية التعاونية للمحاصيل السكرية بالمنيا تعلن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات

عقدت الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل السكرية في محافظة المنيا، جمعيتها العمومية لمناقشة قضايا مزارعي القصب والبنجر، والتصديق على الميزانية التي حققت فائضًا من الأرباح بعد تقديم الخدمات والدعم لهم، بما في ذلك الحراثة العميقة والسطحية وتسوية الأراضي بواسطة الليزر وخدمات أخرى، كما ناقشوا مسألة الانتخابات الرئاسية وأعربوا عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

اجتماع جمعية المحاصيل السكرية بالمنيا

ترأس الاجتماع النائب أحمد عبد المنعم، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبوقرقاص، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل السكرية، بحضور المهندس تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، الدكتور فتحي هلال، رئيس قطاع البنك الزراعي بالمنيا، الدكتور رشا رشاد مدير إدارة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي بالقاهرة، والعديد من الشخصيات الأخرى والمزارعين والفلاحين.

توفير المستلزمات اللازمة للإنتاج

وأعرب المزارعون عن امتنانهم للدعم الذي يتلقونه وأكدوا حرصهم على ضمان حصول الفلاحين على عائد ملائم من زراعاتهم وتوفير المستلزمات اللازمة للإنتاج،

وأشاروا إلى أن الفلاح المصري يتميز بالابتكار في مجالات الزراعة واستخدام الأساليب العلمية الحديثة، واستحداث محاصيل وزراعات جديدة التي لم تزرع في الماضي.

وأعربوا أيضًا عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيدين بالجهود المبذولة داخليًا وخارجيًا لتحسين حياة المواطن المصري.