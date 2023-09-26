هل اختلفت مدة جمع التوكيلات في انتخابات الرئاسة الحالية عن الماضية؟

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أن تلقي طلبات الترشيح تبدأ من الفترة 5 أكتوبر حتى 14 من الشهر نفسه.

ويبقى التساؤل هنا: هل هناك فارق بين هذه الفترة الزمنية المحددة في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، وبين نفس الفترة الزمنية التي كانت محددة للانتخابات الرئاسية 2018.

وتأتي الإجابة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2018، دعت المواطنين للانتخاب يوم 8 يناير لعام 2018، وفتحت باب تلقي طلبات الترشح من السبت 20 يناير وحتى الاثنين 29 يناير 2018.

ووفقنا لذلك، كانت المدة المحددة لجمع توكيلات انتخابات عام 2018 بلغت 22 يوما، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية الحالية 2024، فكانت دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات بالأمس الموافق 25 سبتمبر 2023، بينما كانت فترة تلقي طلبات الترشح من يوم 5 أكتوبر القادم، وحتى يوم 14 من الشهر نفسه لعام 2023، ووفقا لهذه المواعيد، تكون الأيام المخصصة لجمع التوكيلات 20 يوما، بفارق يومين فقط عن الانتخابات الرئاسية السابقة.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجداول الزمنية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات منطقية ومناسبة جدا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه المدة المحددة لجمع التوكيلات من قبل المرشحين في ظل التطور التكنولوجي التي شهدته مكاتب الشهر العقاري، والتحول الرقمي الذي أصبحت عليه، سهلت الأمور بشكل كبير عن السنوات الماضية، ومن ثم فإن عملية جمع التوكيلات أصبحت أسهل بكثير.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2018